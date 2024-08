Estrela da Casa tem erros técnicos em shows ao vivo

Ecos, voz abafadas e cortes foram alguns dos acontecimentos durante exibição

Folhapress - 21 de agosto de 2024

Estrela da casa. (Foto: Reprodução/Globoplay)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O primeiro Festival do Estrela da Casa (Globo) foi marcado por erros técnicos no som durante as apresentações ao vivo.

Segundo Ana Clara, apresentadora do reality musical, os participantes foram levados para um estúdio onde perfomaram ao vivo para um público de 150 pessoas. E o público de casa pôde assistir a transmissão ao vivo.

Na primeira performance da noite, feita por Heloísa Araújo que cantou a autoral “Mega Sena”, o som da voz da cantora foi abafado e aconteceu um vazamento dos bastidores. O público de casa ouviu gritos da produção dizendo “a banda, a banda”.

Ao longo das demais apresentações do Festival, aconteceram erros como ecos, erros no retorno, som da voz do cantor abafada e cortes.