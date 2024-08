Goiás representa quase 10% das candidaturas únicas no Brasil na eleição para prefeito deste ano

Percentual representa um aumento significativo em relação ao pleito de 2020

Pedro Hara - 21 de agosto de 2024

Pessoa votando na urna eletrônica. (Foto: Divulgação/TSE)

Conforme apurado pela Rápidas, 20 dos 246 municípios de Goiás terão candidaturas únicas para prefeito nas eleições deste ano. Essa quantidade representa 8,13% do total de cidades do estado.

Em âmbito nacional, dados da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) apontam que Goiás é o segundo estado com o maior número de candidaturas únicas no Brasil, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul (43).

Ao todo, há 214 municípios com apenas um postulante ao Executivo Municipal, um aumento de 98,1% em relação a 2020, quando 108 nomes concorreram de maneira solitária ao pleito.

Os números cadastrados no DivulgaCand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para registro de candidatos, colocam Goiás com 9,34% das candidaturas únicas no Brasil.

Esse percentual representa um aumento significativo em relação a 2020, quando apenas 2,77% das candidaturas únicas do país eram do estado. Naquela ocasião, foram apenas 03 candidatos que disputaram o pleito de forma isolada.