Homens invadem residência e matam morador suspeito de cometer estupro em Goiânia

Homicídio aconteceu na frente da companheira da homem, que teve celular roubado

Samuel Leão - 21 de agosto de 2024

Rua do bairro onde o crime aconteceu, em Goiânia. (Foto: Google)

Na frente da companheira, um homem, de 53 anos, foi morto a tiros dentro da própria casa, após ter a residência invadida por dois indivíduos encapuzados. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (21), em Goiânia, e teria sido motivado por um suposto estupro cometido pelo indivíduo.

Segundo o relato da mulher, que dormia com o morador, por volta de 01h da madrugada, dois homens pularam o muro da casa, situada no Conjunto Residencial São Geraldo. Ao ouvirem o cachorro latindo, eles decidiram se levantar para fazê-lo cessar o barulho.

Nesse momento, o casal foi surpreendido por dois homens, que arrombaram a porta e colocaram as vítimas sentadas no sofá, rendidas, e iniciaram um diálogo.

Armados, os suspeitos teriam falado para a vítima: “então você gosta de estuprar pessoas?”, e o homem teria respondido: “eu já paguei minha pena e fui inocentado”. Na sequência, eles pegaram os celulares do casal e os obrigaram a desbloqueá-los.

Um dos invasores realizou então uma ligação, na qual teria conversado, no viva-voz, com uma mulher, que respondia: “pode matar, pode matar, pode matar”. A companheira da vítima também relatou ter ouvido uma voz infantil ao fundo da chamada e, em seguida, foi surpreendida com os disparos contra o homem.

Os suspeitos evadiram do local, levando o celular e tomaram rumo desconhecido. Os tiros acertaram áreas vitais, dentre elas a cabeça do morador, ocasionando o óbito ainda no local. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no endereço.

O caso foi registrado como agressão por arma de fogo e homicídio simples, e será investigado pela Polícia Civil (PC).