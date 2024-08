Irmã de Alexandre Baldy é exonerada da secretaria de Educação após PP não apoiar reeleição de Rogério Cruz

Danilo Costa é o novo titular da pasta e já foi nomeado pelo prefeito

Pedro Hara - 21 de agosto de 2024

Advogada irá assumir a pasta. (Foto: Reprodução)

Nomeada secretária de Educação de Goiânia em abril deste ano, Millene Santana deixou a pasta após quatro meses.

Millene é irmã de Alexandre Baldy, presidente estadual do PP, que não embarcou no projeto de reeleição do prefeito Rogério Cruz (SD) indicando o vice de Vanderlan Cardoso (PSD).

O escolhido para assumir a pasta foi Danilo Costa, conforme nomeação publicada na edição desta terça-feira (20) do Diário Oficial do Município.

Ele já assumiu a pasta de maneira interina em 2022 e foi secretário executivo da pasta entre maio e novembro do mesmo ano.