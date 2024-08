Jovem deixa rastro de sangue em condomínio e é resgatado quase inconsciente no sofá, em Anápolis

Como o morador não respondia ao interfone, apenas emitindo alguns gemidos de dentro do imóvel, um segurança decidiu registrar o que ocorria em um vídeo e acionar o socorro

Samuel Leão - 21 de agosto de 2024

Equipes encontraram a casa ensanguentada e o jovem deitado no sofá, com um corte profundo no pé. (Foto: Reprodução)

Após um jovem, de 23 anos, retornar para o condomínio onde mora com sangramento no pé, deixando um rastro pelo saguão e corredores, uma espécie de força-tarefa foi montada para resgatá-lo, já quase inconsciente, do sofá da própria sala. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (21), no bairro Residencial Bela Vista, em Anápolis.

A situação foi percebida por um segurança do condomínio, por volta de 00h, quando os pingos de sangue chamaram a atenção dele, que decidiu seguir o rastro. Após acompanhar as marcas, ele chegou até um apartamento, cujo tapete na porta tinha também resquícios.

Como o morador não respondia ao interfone, apenas emitindo alguns gemidos de dentro do imóvel, o síndico decidiu registrar o que ocorria em um vídeo e subir, por uma escada, até a janela da unidade. Ao ver dentro da residência, ele descobriu o jovem deitado em um sofá.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, comparecendo até o local e também ligando para o pai do morador. Eles tentaram fazer contato com a possível vítima pelo número pessoal, mas também não obtiveram retorno.

O pai do morador então foi até lá e subiu, pela escada, acessando o apartamento pela janela. De dentro, ele destrancou o imóvel e permitiu a entrada das autoridades. Ao acessarem o interior da residência, descobriram mais sangue, empossado no banheiro e espalhado por várias partes do local.

O Corpo de Bombeiros compareceu e, juntamente com uma equipe médica, prestou os primeiros socorros e constatou um corte profundo no pé direito da vítima, que não soube informar o que havia acontecido. Ele foi, então, encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, onde teria chegado inconsciente.

Esse caso, ainda sem explicação e, portanto, misterioso, foi registrado apenas como resgate de acidente, e poderá ser investigado pela Polícia Civil (PC).