Utilidade secreta da tampinha que vem dentro da embalagem de azeite

Com a alta no preço do item, tutorial bombado viralizou nas redes e tem ajudado muita gente a economizar

Magno Oliver - 21 de agosto de 2024

O azeite é um famoso e antigo tipo de óleo vegetal cujo sumo se retira da azeitona, e está presente em grande parte das cozinhas brasileiras.

Assim, além de vários benefícios para a saúde, ele também é usado como um tempero especial por proporcionar à comida um aroma e sabor muito peculiares.

No entanto, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o azeite de oliva ficou cerca de 37% mais caro nos últimos tempos. O motivo seria por conta das mudanças climáticas que o planeta vem sofrendo.

Consequentemente, com a alta no preço do item, um tutorial bombado viralizou nas redes e tem ajudado muita gente a economizar.

O Brasil tem passado por duas safras reduzidas seguidas (2022 e 2023), o que tem causado aumento no preço e queda no consumo do alimento.

E para ajudar os consumidores a economizar um pouco no consumo do azeite, uma dica bombou muito. O perfil no Instagram do @dicasparavoceaqui trouxe um tutorial que virou trend nas redes sociais.

Muitas pessoas responsáveis por cuidarem das tarefas domésticas pediram soluções e hacks para ajudar no controle do consumo e uma dica vinda do próprio produto viralizou.

A tampa da embalagem do azeite de oliva costuma soltar muito volume do óleo e, para controlar esse gasto excessivo, a página publicou um tutorial.

“Tu já sabia que o lacre que vem dentro da embalagem do azeite, serve para você fazer um dosador? Fazendo isso tu vai economizar muito, pode ter certeza”, diz ele no início do vídeo.

Para reproduzir o truque em casa, basta pegar o lacre que vem dentro da tampinha, remover ele e encaixar a parte de fora dentro da tampa da garrafa.

Fazendo assim, o lacre vira uma espécie de dosador de azeite e passa a controlar melhor o fluxo do líquido que sai do recipiente.

Por fim, confira o vídeo completo com o tutorial:

