Como comprar carne no açougue do jeito certo e economizar no fim do mês

Especialista montou um plano estratégico interessante para quem não manja muito de gestão de cortes em casa

Magno Oliver - 11 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/ Boi Gordo na Brasa)

Comprar carne no açougue pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente quando se busca qualidade e economia.

E sejamos sinceros: se você não tem muita experiência ou alguém que entenda para te ajudar, ir ao açougue pode ser um pesadelo.

Dessa forma, se foi morar só, casou-se, mudou de apartamento e não tem muita experiência com gestão de compras de carnes em casa, vamos te ajudar. Um tutorial na internet viralizou e tem ajudado muito!

Como comprar carne no açougue do jeito certo e economizar no fim do mês

O perfil no Instagram do açougueiro @fabio_acougueiro viralizou nas redes sociais com um tutorial diferenciado e muito útil para quem faz compras diárias.

No vídeo, ele aparece ajudando todo mundo que não entende de carne a aprender a comprar direitinho os cortes para consumir no decorrer da semana

“Trouxe hoje dicas prática que vão fazer você economizar tempo e dinheiro no açougue”, diz ele na legenda do vídeo.

Ele conta que é preciso muita organização e gestão para economizar e comprar as carnes de melhor qualidade, além de se organizar para ir ao açougue de forma estratégica.

1. Descongelar freezer ou geladeira antes das compras

O açougueiro pontua que este tópico é essencial para você otimizar o espaço na sua geladeira e organizar tudo de forma estratégica.

2. Comprar semanalmente ao invés de mensalmente

A dica é se organizar para ir toda semana. Dessa forma, você tem mais qualidade, variedade de produtos, organização e muitas chances de encontrar peças em promoção.

3. Elabore uma lista otimizada para as compras semanais

Faça uma lista em casa, não importando se é no papel ou no bloco de notas do celular.

4. Converse com o açougueiro

Peça indicações de peças mais baratas, cortes macios e suculentos. Assim, procure com ele o que está de promoção e o que é mais indicado para fritar, cozinhar na panela ou fazer outros tipos de preparos.

5. Prefira comprar carne na sexta-feira

Por fim, é na sexta-feira que as carnes mais frescas e novas são disponibilizadas para os clientes nos açougues, sendo então o melhor dia para compra.

Assim, confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fábio Almeida (@fabio_acougueiro)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!