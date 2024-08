Onde assistir Ituano x Goiás pelo Campeonato Brasileiro Série B, neste sábado (24)

Esmeraldino vem embalado após vencer o Brusque por 4 a 1 na última rodada

Augusto Araújo - 22 de agosto de 2024

Ituano recebe o Goiás neste sábado (24) pela Série B. (Montagem: Miguel Schincariol/ Rosiron Rodrigues)

Com uma sequência de quatro jogos sem derrotas, o Goiás vai até a cidade de Itu (SP), neste sábado (24), para enfrentar o Ituano. A partida vale pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

O confronto acontecerá no Estádio Novelli Junior, casa do Galo Rubro-Negro, a partir das 17h. Quem comanda a arbitragem é Bruno Mota Correia (RJ).

A equipe mandante se encontra em situação complicada na tabela, ocupando a 18ª colocação geral, com apenas 19 pontos em 22 jogos.

Inclusive, no último duelo, o time perdeu para o Novorizontino por 1 a 0 – marcado por Lucca.

Por outro lado, o Esmeraldino está em lugar mais confortável na classificação, se encontrando no 6º lugar da Série B, com 32 pontos. Caso vença, o clube pode encostar no G-4, visto que o Vila Nova (4º colocado), possui 36 pontos.

No último jogo, o Goiás teve uma vitória segura por 4 a 1, contra o Brusque. O goleiro Tadeu abriu a goleada com um gol de pênalti e Thiago Galhardo fez os outros três para a equipe alviverde.

Premiere e a plataforma Globoplay farão a transmissão da partida, sendo o primeiro pelo sistema de pay-per-view e o último por meios digitais.

Porém, os interessados também podem acompanhar os melhores momentos em tempo real, por meio do chat do Placar UOL e pelo Globo Esporte.