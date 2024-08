Pinguim que ganhou fama por ‘casamento gay’ morre aos 11 anos em aquário

THIAGO BOMFIM

O pinguim Sphen morreu nesta quinta-feira (22), aos 11 anos, por causas naturais. Ele ficou conhecido por seu relacionamento com outro pinguim macho no aquário de Sydney, na Austrália.

Sphen viveu romance por 6 anos com outro pinguim macho. Sphen e Magic eram um casal de pinguins gentoo, e cuidavam de dois filhotes órfãos resgatados: Sphengic e Clency.

“Marido” de pinguim começou a cantar após sua morte. Segundo o aquário, Magic foi trazido para perto de Sphen após sua morte, para que entendesse que seu parceiro não retornaria. Os cuidadores disseram que ao perceber que ele morreu, Magic começou a cantar e foi acompanhado pelos outros pinguins do aquário. O foco da equipe se volta ao pinguim viúvo, que vai passar sua primeira temporada de acasalamento sem Sphen.

“Mais que uma linda história de amor”, publicou a equipe do aquário. No anúncio da morte de Sphen, o Aquário de Sydney publicou que o impacto do casal em todo o mundo como símbolo de igualdade é “imensurável”. Os pinguins se tornaram objetos de estudo e participaram de livros, documentários, séries e até mesmo se tornaram parte do Mardi Gras, carnaval da cidade de Nova Orleans.

“Sphen e Magic compartilhavam um vínculo diferente da maioria dos outros casais de pinguins -eles podiam até ser encontrados juntos fora da temporada de reprodução, o que é único para os pinguins-gentoo. Sphen, o mais velho dos dois, tinha quase doze anos quando faleceu no início deste mês. Esta é considerada uma vida longa para um pinguim-gentoo, que tem uma expectativa de vida média de aproximadamente doze a treze anos, disse o aquário de Sydney, em nota sobre a morte do pinguim Sphen.