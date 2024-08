População se junta para garantir festa, brinquedos e cestas básicas para alunos de escola em Anápolis

Dentre os 350 estudantes da unidade, 48 possuem necessidades especiais

Thiago Alonso - 22 de agosto de 2024

Corridas tem como principal objetivo angariar fundos para a escola. (Foto: Prefeitura de Anápolis/Reprodução/Instagram)

Moradores de Anápolis e região estão se mobilizando em prol de uma causa nobre: arrecadar verba para realizar uma festa para os alunos da Escola Municipal Pedro Nunes Moreira, localizada no Polocentro 2ª Etapa, região Sudeste da cidade.

Além disso, o projeto também busca promover a cultura esportiva saudável e contribuir com brinquedos e cestas básicas para os estudantes.

A instituição, que possui 48 crianças matriculadas com necessidades especiais dentre os mais de 350 estudantes, organizou duas corridas solidárias para angariar os fundos.

A Corrida Generosidade R1 é exclusiva para adultos, enquanto a Corrida do Abraço Azul foi pensada para os pequenos, especialmente para aqueles com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Com organização da Igreja AD Rua 1 e do treinador Robson Gonçalves, e apoio do SESI, SEBRAE e SEST SENAI, o projeto será realizado no dia 15 de setembro. O horário de início será às 08h e 07h30, respectivamente.

O trajeto se iniciará na Avenida Brasil Sul, quadra 45, lote 04, na sede da empresa Notos Transportes — que também está entre os organizadores. Serão 5 km para os adultos e 300 metros para as crianças.

Os interessados podem se inscrever por meio de formulários presentes no Instagram do evento (@corridagenerosidader1), um para a corrida infantil e outro para os adultos.

Com a inscrição, além do direito de participar da disputa, os atletas terão direito a uma camiseta exclusiva e ao número de peito.

Serão premiados os três primeiros colocados da Corrida Generosidade R1, sendo que o 3º lugar receberá R$ 100, o 2º R$ 200 e o 1º R$ 300,00.

Apesar de, diferente dos adultos, não receber prêmios em dinheiro, os pequenos atletas ficam com a diversão e o dever cumprido de ajudar ao próximo.