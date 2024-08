Quantas vezes por dia uma pessoa deve tomar banho?

Especialistas alertam sobre os riscos à saúde relacionados aos excessos

Pedro Ribeiro - 22 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela/Youtube/ Cunhados na Obra)

Culturalmente no Brasil, tomar banho é um hábito comum e diário para a maioria das pessoas.

No entanto, não há um padrão em relação a isso.

Apesar disso, o excesso de banhos ao longo do dia pode trazer riscos para a pele.

Por outro lado, “vender” o banho também pode causar problemas de saúde, além de caracterizar a falta de higiene.

Quantas vezes por dia uma pessoa deve tomar banho?

A cultura do banho pode variar de acordo com a população de cada país. Na China, por exemplo, é comum que as pessoas façam isso apenas duas vezes na semana.

Já no Brasil, por ser um país normalmente quente, as pessoas costumam praticar essa ação todos os dias, seja pela manhã ou depois de um longo dia.

Segundo um artigo da Harvard University Health Publications (HHP), a ação de tomar banho diariamente está associada com a preocupação com os odores corporais. Seja por uma rotina de exercícios ou um bom banho para despertar pela manhã.

Tudo isso tem a ver com a cultura de cada lugar.

E você deve ser perguntar: Tomar banho todos os dias faz mal?

Bom, de acordo com artigo de Harvard, a nossa pele é formada por uma camada de óleo e bactérias, que em seu estado normal, não são capazes de nos prejudicar.

Porém, quando você escolhe tomar banho e se esfregar todos os dias, ainda mais usando água quente, pode acabar impactando a pele.

Isso porque a pele fica mais ressecada e, ao tomar banho com sabonetes bacterianos, podem eliminar as bactérias “boas”.

Outro fator é que o sistema imunológico precisa ser exposto a sujeiras externas para produzir anticorpos e proteger a saúde.

Além disso, quando a pele fica muito seca, ela acaba ficando mais exposta para infecções e reações alérgicas.

Ademais, o contato com uma água contaminada com sais, metais pesados entre outros químicos, também pode causar problemas de saúde.

O Departamento de Saúde de Harvard sugere que “tomar banho várias vezes por semana é suficiente para a maioria das pessoas que não estão sujas, suadas ou têm motivos para tomar banho com mais frequência”.

Para essas situações, o recomendado é tomar banhos curtos de três a quatro minutos, focando principalmente na região das axilas e da virilha.

É bom ressaltar que Harvard afirma que a higiene pessoal diária e a pele seca não representam uma ameaça urgente à saúde pública, no entanto, também não melhoram a saúde das pessoas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!