Taylor Swift se pronuncia sobre shows cancelados por ameaça terrorista

Cantora destacou o medo em meio à situação

Folhapress - 22 de agosto de 2024

Taylor Swift. (Foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPESS) – Taylor Swift, 34, se manifestou pela primeira vez após cancelar três shows em Viena por uma ameaça terrorista.

A cantora destacou o medo em meio à situação. Ela fez o pronunciamento em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (21).

A famosa confessou que a experiência foi devastadora. “Ter nossos shows em Viena cancelados foi devastador. O motivo dos cancelamentos me encheu de uma nova sensação de medo e uma tremenda quantidade de culpa porque muitas pessoas planejaram ir a esses shows. Mas também fiquei grata às autoridades porque, graças a elas, estávamos lamentando shows e não vidas”, pontuou.

No post, afirmou que a meta era encerrar a turnê pela Europa com segurança. “Minha prioridade era terminar nossa turnê europeia com segurança, e é com grande alívio que posso dizer que fizemos isso. E então Londres pareceu uma linda sequência de sonho. Todas as cinco multidões no Estádio de Wembley estavam explodindo de paixão, alegria e exuberância.”