Abertas inscrições de concurso do TJGO para diversos cargos e salários de mais de R$ 5 mil

Processo seletivo acontecerá por meio de provas objetivas e discursivas

Gabriella Pinheiro - 23 de agosto de 2024

Também foi imposto a convocação dos profissionais já aprovados (Foto: Divulgação)

Começa nesta sexta-feira (23) as inscrições para os interessados em participar do novo concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ – GO).

São 41 oportunidades disponíveis, destinadas para profissionais com formação no nível de escolaridade superior.

As candidaturas podem ser feitas por meio do site do Instituto Verbena, banca organizadora, e podem ser realizadas até às 17h do dia 23 de setembro. O valor da taxa é de R$ 130.

As vagas são destinadas para os cargos de Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça (29 vagas); Analista Judiciário – Área Especializada – Analista de Sistemas (04 vagas); Analista Judiciário – Área Especializada – Contador (08 vagas).

O processo seletivo acontecerá por meio de prova objetiva e discursiva, previstas para o dia 13 de outubro de 2024.

Os selecionados terão jornadas de 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 5.200,37. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por uma vez, por igual período.

Mais informações estão disponíveis no edital.