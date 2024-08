Clássicos e novidades: veja a programação dos cinemas de Goiânia

“Tipos de Gentileza”, “O Corvo” e “Coraline” chegaram às telonas da capital

Ruan Monyel - 23 de agosto de 2024

(Foto: Divulgação/Universal Pictures/Lionsgate/20th Century)

O cinema é mágico, não é mesmo? Só ele consegue reviver grandes clássicos repletos de nostalgia e, ao mesmo tempo, nos apresentar novas e incríveis histórias. Nesta semana, os filmes em exibição em Goiânia são um verdadeiro exemplo dessa pluralidade.

Prepare-se para mergulhar em tramas que marcaram gerações e descobrir novas produções que prometem conquistar o público. Confira os principais destaques e não perca tempo para chamar os amigos e garantir os ingressos.

Iniciando a temporada de clássicos, “Coraline”, uma animação em stop-motion originalmente lançada em 2009, retorna às telonas para comemorar seus 15 anos de lançamento. O premiado filme foi um enorme sucesso, e esta é uma oportunidade única de curtir essa aventura em 3D.

No filme, a jovem Coraline, durante uma exploração noturna em sua casa, se depara com uma porta mágica secreta que a transporta para um novo mundo, que, embora seja parecido com o dela, é muito melhor. Porém, algumas pessoas querem mantê-la presa nesse universo paralelo. Assista ao trailer:

Ainda seguindo a linha de histórias clássicas, mas desta vez com uma nova abordagem, a marcante releitura de “O Corvo”, originalmente lançado em 1994, chegou aos cinemas e promete uma versão ainda mais sombria da trama.

No filme, Eric e sua noiva são brutalmente assassinados, mas, ao chegar ao mundo dos mortos, o rapaz ganha uma nova chance de reparar os erros do passado. Agora, entre os vivos, ele busca vingança contra aqueles que tiraram a vida de Shally. Veja a prévia:

Agora, na linha de lançamentos aguardados, o mais novo filme de Yorgos Lanthimos, conhecido por “Poor Things”, também faz parte da programação dos cinemas da capital. “Tipos de Gentileza” é uma espécie de antologia dramática que promete surpreender o público.

Na produção, três histórias entrelaçadas exploram os caminhos improváveis da vida e as escolhas de seus protagonistas. À medida que as narrativas avançam, o filme mostra como a compaixão pode proporcionar situações inesperadas tanto para quem a pratica quanto para quem a recebe. Veja o trailer:

A programação ainda conta com outros sucessos que já conquistaram o público, e caso você não tenha assistido, ainda dá tempo de conferir. Os títulos são: “É Assim Que Acaba”, “Alien: Romulus”, “Deadpool & Wolverine”, “Meu Malvado Favorito 4”, “Pisque Duas Vezes”, “Princesa Adormecida”, “Armadilha” e “Harold e o Lápis Mágico”. E aí, o que você está esperando para curtir um cineminha?

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!