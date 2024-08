Conheça o menor país da América Latina que esconde surpresas e não exige visto para brasileiros

Destino é pequeno apenas em tamanho, porque em cultura, história e gastronomia ele é gigante e tem muito a oferecer

Magno Oliver - 23 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

A América Latina é a região do continente americano que engloba os países onde são faladas as línguas românicas: francês, espanhol e português.

E, sendo considerado o menor país da América Latina, com área de apenas 165 000 km², o Suriname está localizado na costa Nordeste da América do Sul.

O país pode ser pequeno, mas se destaca bastante pela diversidade cultural, história rica, natureza exuberante e a facilidade de visitação, já que não exige visto para entrada de turistas.

Naturalmente ex-colônia holandesa, ainda carrega na sua essência resquícios da cultura europeia, no entanto, o que chama a atenção dos olhares do mundo para a região é a mistura de influências indígenas, africanas, indianas e javanesas.

A população do Suriname é de pouco mais de 600 mil habitantes e é considerado um caldeirão antropológico.

Você sabia que sua capital oficial, Paramaribo, foi declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO graças à sua arquitetura colonial bem preservada e ao conjunto de influências multiculturais que a cidade exibe?

A arquitetura e urbanismo da cidade é moldada em prédios de madeira e catedrais que lembram bastante o estilo de vida na Holanda. O idioma oficial do país é o neerlandês.

A economia do país, segundo o portal da USP, é baseada nas exportações de bauxita (sendo considerado um dos maiores produtores desse minério) e, em menor grau, de produtos agrícolas.

Por ter sido ex-guiana Holandesa, sua colonização se deveu aos Países Baixos até 1975. Isso fez com que o holandês se tornasse idioma oficial da região, sem contar os vínculos econômicos e políticos com a Holanda que se estendem até os dias atuais.

90% do território do Suriname é coberto por floresta tropical. Muitos pontos do turismo local é baseado em atividades na natureza, como caminhadas na selva e até observação de aves raras.

Pontos turísticos

Um dos pontos turísticos do destino é o Forte Zeelandia, que mostra como era o Suriname na época colonial. Temos também o Rio Commewijne, uma beleza natural cercada por belas plantações de café da antiga época colonial do Suriname.

Um dos pontos mais famosos para os visitantes na área é a Reserva Natural Central do Suriname, considerada um dos lugares mais biodiversos do planeta.

Ali, é possível se desconectar completamente do mundo moderno, tecnológico e se conectar com a natureza em sua forma mais pura.

A culinária do Suriname é surpreendente, pois busca refletir a diversidade cultural do país. Lá, são servidos pratos tipicamente indianos e apimentados, como o roti, por exemplo, assim como alimentos tipicamente holandeses.

Uma especialidade muito famosa e consumida por lá é o “pom”, um prato feito à base de frango e batata-doce.

O Suriname é uma região de fácil acesso, pois, embora pequeno, tem vários pontos turísticos e oferece uma experiência rica e variada, desde a culinária, até a incrível gastronomia, que surpreende até os viajantes mais experientes.

A região não pede visto para entrada de brasileiros. Um ótimo lugar para se conhecer e aprofundar mais historicamente.

