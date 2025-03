Conheça destino turístico brasileiro que está encantando viajantes do mundo inteiro com suas belezas

Seja para explorar paisagens inesquecíveis ou para vivenciar uma experiência multicultural única, aqui está o lugar que todos deveriam conhecer

Anna Júlia Steckelberg - 25 de março de 2025

(Foto: Acervo EPR)

Existe uma cidade quase fora de nossas fronteiras, mas que atrai pessoas do mundo inteiro, sendo um destino turístico brasileiro bem fora da curva.

Localizada no extremo oeste do Paraná, Foz do Iguaçu se consolidou como um dos destinos turísticos mais deslumbrantes do Brasil.

Internacionalmente famosa pelas Cataratas do Iguaçu, a cidade atrai visitantes de todas as partes do mundo não apenas por suas belezas naturais, mas também por sua diversidade cultural, infraestrutura de qualidade e posição estratégica na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

Cá entre nós, as Cataratas do Iguaçu são, sem dúvida, a atração mais icônica da cidade.

Reconhecidas como uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo, as quedas d’água impressionam com seus 275 saltos e um volume que pode chegar a 6 milhões de litros por segundo.

O Parque Nacional do Iguaçu oferece trilhas e passeios que garantem experiências imersivas, permitindo que os turistas sintam de perto a força da natureza.

A questão é que, além do espetáculo das quedas, Foz do Iguaçu reserva outras atrações fascinantes.

A Usina Hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores do mundo, atrai visitantes interessados em engenharia e sustentabilidade.

Já o Marco das Três Fronteiras oferece um mergulho na história e na cultura dos três países vizinhos, com apresentações culturais e uma vista deslumbrante do encontro dos rios Paraná e Iguaçu.

Para os apaixonados por natureza e vida selvagem, o Parque das Aves proporciona um contato direto com espécies raras e ameaçadas, em um ambiente voltado para a conservação.

Bom e não para por aí, a localização privilegiada da cidade permite um turismo de compras movimentado. Ciudad del Este, no Paraguai, é conhecida por seus shoppings e mercados vibrantes, enquanto Puerto Iguazú, na Argentina, oferece produtos típicos e vinhos renomados.

Foz do Iguaçu também se destaca pela sua rica diversidade cultural. Com influências de diversas etnias, como árabes, chineses, paraguaios e argentinos, a cidade proporciona uma experiência gastronômica única, combinando sabores de diferentes partes do mundo.

Seja para explorar paisagens inesquecíveis ou para vivenciar uma experiência multicultural única, a cidade continua encantando turistas e promete ainda mais novidades para os próximos anos.

