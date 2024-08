Forma correta de limpar o chuveiro para evitar que ele estrague de surpresa

A orientação dos especialistas é passar longe das misturinhas e partir para um método mais eficaz

Magno Oliver - 23 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Rudson Dantas)

Nada mais gostoso e relaxante que chegar em casa após um dia de trabalho e curtir um banho para renovar as energias, não é mesmo?

Mas, com o tempo de uso, as saídas de água do chuveiro começam a entortar ou entupir completamente, causando pânico e desespero total.

O que muita gente não sabe é que depois de tanto uso, o eletrodoméstico também acaba precisando de manutenção.

Fazer o aparelho voltar a funcionar pode parecer complicado, mas vamos te mostrar um tutorial feito por especialistas com a maneira mais adequada e eficiente.

Forma correta de limpar o chuveiro para evitar que ele estrague de surpresa

Se você já passou por essa situação e não aguenta mais ter de tomar banho com jatos tão fracos, essa dica pode mudar totalmente os seus dias.

De acordo com especialistas, a reincidência do problema pode ter mais a ver com a manutenção da caixa d’água do que com o chuveiro em si.

O engenheiro da empresa de chuveiros Lorenzetti, Edson Suguino, disse em entrevista ao G1 que o recomendado é fazer a manutenção a cada 3 meses.

O primeiro passo é desligar a energia elétrica do chuveiro para evitar acidentes e choque elétrico. “Por fora, na parte de cima, é só passar uma esponja com detergente”, afirma Edson.

“Para a parte do espalhador, que é a dos furinhos, a gente recomenda limpar com uma escova, pode ser escova de dentes mesmo. Alguns espalhadores podem ser desencaixados para facilitar”, explica o engenheiro.

Depois disso, antes de ligar o chuveiro novamente, é necessário deixar encher com a água ligada por um tempo, para evitar que a resistência queime.

Uso de produtos abrasivos

“Nós não recomendamos o vinagre porque tem uma porcentagem de ácido acético, mesmo que em pequena quantidade. Se isso fica muito tempo em contato com a resistência ou outras partes metálicas do chuveiro, pode causar uma corrosão”, alerta Edson Suguino.

Em nota divulgada por algumas fabricantes, as empresas alertam que não é recomendado o uso de produtos químicos como álcool, cloro e vinagre, por exemplo.

Para limpar o espalhador, o mais eficiente contra a sujeira é água, detergente e bucha.

