Recapeamento de ruas do Bairro Jundiaí deve ser finalizada na próxima segunda (26), anuncia prefeitura

Trabalho começou na quinta-feira (22)

Augusto Araújo - 23 de agosto de 2024

Obras de recapeamento em rua de Anápolis. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Até a próxima segunda-feira (26), algumas importantes vias do Bairro Jundiaí, região Leste de Anápolis, vão passar por operação de recapeamento asfáltico, visando a segurança e conforto dos motoristas.

Conforme o cronograma divulgado pela prefeitura, no sábado (24) serão revitalizadas as ruas Arlindo Costa e Des Vicente Miguel. Já na segunda-feira (26), as ruas Manelico Crispim e Vespasiano Batista receberão o recapeamento.

Vale destacar que os trabalhos começaram na quinta-feira (22), com a rua Lopo de Souza Ramos. Além disso, nesta sexta-feira (23), as ruas Senador Canedo e Joaquim Propício de Pina recebem as operações.

Marque no calendário

Além das obras realizadas nos próximos dias, a Prefeitura de Anápolis prometeu entregar um total de 150 km de vias recapeadas.

Conforme a previsão, serão 10 km de microrrevestimento e 50 km de recuperação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) – material comumente utilizado como revestimento asfáltico.