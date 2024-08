Segredo das donas de casa para desamarelar as roupas brancas (ficam brilhando)

Truque eficiente bombou nas redes trazendo uma misturinha que ajuda muito quem tem dificuldade na higienização das peças

Magno Oliver - 23 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube/@organizesemfrescuras)

Desamarelar as roupas brancas é uma das tarefas domésticas consideradas das mais chatas de se fazer em casa.

Assim, é de conhecimento geral que essa limpeza não é algo básico de se fazer e precisa de um pouco de técnica para executar a higienização eficiente.

No entanto, um tutorial bem didático e eficiente viralizou e trouxe uma luz no fim do túnel para os seguidores que não conseguem limpar suas peças de roupa perfeitamente.

Segredo das donas de casa para desamarelar as roupas brancas (ficam brilhando)

Roupa branca é uma peça mais complexa para limpeza e exige muito cuidado e atenção na hora de lavar e higienizar na máquina.

Por isso, o perfil no YouTube da @organizesemfrescuras bombou nas redes com um tutorial bem poderoso para te ajudar nesse processo.

Ela reuniu as melhores dicas dos internautas para tirar o encardido de uma roupa branca e resolveu compartilhar com a internet.

Com apenas 3 ingredientes e água morna, ela mostrou que é possível fazer a mágica acontecer e deixar sua roupa com a aparência de quase nova.

Ingredientes

100 ml de sabão de coco;

2 colheres de bicarbonato de sódio;

100 ml de álcool 70;

1 litro de água morna.

Passo a passo

O primeiro passo é adicionar a água morna em um balde, em seguida, coloque o sabão de coco líquido, o bicarbonato de sódio e misture bem.

Feito isso, você vai pegar a peça de roupa que está amarelada e vai mergulhá-la no balde. Depois de molhar a peça por inteiro, adicione o álcool e misture tudo novamente.

Para finalizar, deixe a roupa de molho por 3 horas antes de lavá-la normalmente na máquina de lavar. Experimenta aí e depois conta como foi.

Confira o vídeo completo do tutorial:

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!