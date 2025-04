Duas apostas de Goiás garantem bolada na Mega-Sena acumulada em R$ 25 milhões; veja de onde

Próximo sorteio será realizado no sábado (26) e está acumulado em R$ 3,5 milhões

Thiago Alonso - 25 de abril de 2025

Cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A noite desta quinta-feira (24) terminou um pouco mais animada para dois moradores de Goiânia após o sorteio do concurso 2855 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Apesar de nenhum goiano conseguir acertar os seis números principais que garantiriam o prêmio final, de R$ 25 milhões, juntos, eles conseguiram levar para casa a bolada de R$ 101.631,56.

O primeiro felizardo realizou uma aposta na Loteria Tigrão, localizada no Setor Pedro Ludovico, região Sul de Goiânia. Sozinho, por meio de uma cartela simples, ele conseguiu garantir R$ 50.815,78.

O mesmo valor também foi angariado por outro apostador da capital que, após realizar uma jogada na Loteria da Praça, no Jardim Europa, conseguiu acertar cinco dezenas.

Confira o resultado do concurso 2855 da Mega-Sena desta quinta-feira (24): 12 – 16 – 24 – 31 – 51 – 55.

Próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (26), com o valor do prêmio acumulado estimado em R$ 3,5 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.

