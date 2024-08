Jovem de Anápolis foge de casa da namorada após ser ameaçado pelo ex-marido dela

Suspeito ainda teria destruído carro da vítima, após supostamente não aceitar novo relacionamento da ex-esposa

Da Redação - 24 de agosto de 2024

Suspeito teria destruído carro após perseguir o atual da ex. (Foto: Reprodução)

Sem aceitar o fim do relacionamento, um homem, de 33 anos, fez com que o atual da ex tivesse uma noite de tormento nesta sexta-feira (23), na Vila Fabril, em Anápolis.

O jovem, de 29 anos, teria terminado o relacionamento com a ex-mulher há algum tempo. No entanto, há um mês, começou um namoro com a irmã dela.

Contudo, o ex-marido da atual companheira não aceitou bem a situação e fez ameaças de morte contra a vítima.

Então, com um pedaço de pau em mãos e o apoio de outras três pessoas, o suspeito teria invadido a casa da ex, ameaçando matar o atual dela.

Temendo pela própria vida, o jovem fugiu da residência, mas foi perseguido pelos autores.

Após um tempo, o suspeito teria retornado para a casa da ex e, ainda em um ataque de fúria, quebrado o carro do atual dela.

O caso foi registrado em uma delegacia de Anápolis e será agora investigado pela Polícia Civil (PC).