SBT exibe edição especial do documentário inédito sobre a vida e carreira de Silvio Santos

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Uma semana após a morte de Silvio Santos, o +SBT, plataforma de streaming gratuita da emissora, irá disponibilizar um novo trecho do documentário “Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro”, neste final de semana. A série, que homenageia o apresentador, está prevista para estrear em dezembro.

Outro trecho da produção foi exibido no domingo, 18, e agora a vida do empresário será mostrada em um compilado de quatro horas. A edição completa retrata detalhes da vida familiar, a relação com a fé, além da trajetória de Silvio Santos no empreendedorismo.

O documentário tem quase oito horas de duração e é dividido em sete episódios com mais de 100 entrevistas. Boni, Iris Abravanel, Leila Cordeiro, Geraldo Alckmin, Celso Portiolli, Luciano Huck e Boris Casoy são alguns dos participantes da produção, que começou a ser gravada em janeiro de 2024, em Miami, nos Estados Unidos.

Silvio Santos morreu aos 93 anos, no sábado (17), em São Paulo, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza A (H1N1). No dia 16 de julho, ele foi internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, para se recuperar de uma gripe. Teve alta quatros dias depois. Em 1º de agosto, ele voltou a ser hospitalizado, apresentou piora no quadro de saúde e faleceu 16 dias depois.