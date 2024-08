Como tirar o amarelado do colchão (ele vai ficar novinho outra vez)

Com apenas quatro ingredientes e uma técnica simples, o objeto ficará limpinho

Ruan Monyel - 25 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@@masnatural0)

Ter uma boa noite de sono é essencial para qualquer pessoa, porém, muitas vezes deixamos de lado os cuidados com o colchão.

Mesmo utilizando roupa de cama, o uso diário faz com que manchas amareladas apareçam, vindas do suor, óleos corporais e sujeira do ambiente.

Mas antes de pensar em substituí-lo, existe uma receitinha caseira simples que pode limpar o seu colchão sem grandes esforços.

Um colchão bem cuidado e limpo é essencial para garantir noites de sono tranquilas e evitar a proliferação de germes e bactérias.

Porém, com o uso, é comum que manchas amareladas comecem a aparecer, dando a impressão de que ele está velho.

Mas isso não é verdade; as sujeiras geralmente são provocadas pelo suor corporal, e removê-las é extremamente fácil.

A misturinha, compartilhada por meio de um perfil no Instagram (@fazcomfe), aliada a uma técnica simples, vai deixar seu colchão novinho.

Para fazer em casa, em um recipiente, coloque 2 colheres de bicarbonato de sódio, 1 colher de creme dental, 1 tampa de sabão líquido e 4 colheres de água oxigenada volume 40.

Agora, adicione cerca de um litro de água fervente, misture até diluir todos os ingredientes e, então, umedeça um pano ou toalha na misturinha.

Por fim, coloque o pano sobre o colchão, enrole-o em um ferro de passar desligado e passe o produto em toda a superfície.

O resultado é instantâneo e surpreendente. Basta fazer isso para recuperar o colchão e garantir melhores noites de sono. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Lopes | Dicas (@fazcomfe)

