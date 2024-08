JBS tem mais de 160 vagas abertas em Goiás com diversos benefícios; veja como candidatar

Samuel Leão - 25 de agosto de 2024

Imagem mostra fachada da JBS. (Foto: Reprodução)

A gigante JBS, empresa criada em Goiás que atualmente atende vários países, está ofertando 165 vagas de emprego. As opções são para atuar nas unidades de Goiânia e de Mozarlândia, lidando especialmente com o abate de gado.

Na capital, foram disponibilizadas 30 vagas para operador de produção na área de desossa, as quais exigem experiência prévia, outras 20 vagas para operador de produção na área de abate e miúdos e 5 para operador de armazenagem e expedição, para o período noturno.

Outras opções também foram 10 cargos para faqueiro de abate, que também exige experiência prévia, e 20 para jovens aprendizes, que devem ter entre 18 e 22 anos. Já em Mozarlândia, foi ofertada apenas uma área de atuação.

O cargo é o de operador de produção, que teve 90 vagas abertas. Nesse caso, não é necessário ter experiência comprovada na área, de modo que qualquer candidato, com mais de 18 anos, pode tentar a contratação.

Vale ressaltar que a empresa oferta diversos benefícios, dentre eles estão refeições no restaurante na unidade, transporte municipal e intermunicipal, seguro de vida, cartão-alimentação, telemedicina, entre outros. Além disso, todas as vagas são elegíveis para pessoas com deficiência.

Para se candidatar, basta enviar o currículo para o email [email protected] ou entrar em contato pelo WhatsApp (62) 3348-8946. Há também o atendimento presencial, de segunda a sexta, das 8 às 11 horas e das 14 às 18 horas.