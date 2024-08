Mesmo com PP na chapa de Vanderlan Cardoso, Alexandre Baldy e Adriano do Baldy gravam pílulas eleitorais com Sandro Mabel

Registro foi publicado nas redes sociais do deputado federal nesta segunda-feira (26)

Pedro Hara - 26 de agosto de 2024

Adriano do Baldy, Sandro Mabel e Alexandre Baldy durante gravação de pílulas eleitorais. (Foto: Reprodução/Instagram Adriano do Baldy)

Apesar da decisão da Justiça Eleitoral que manteve o PP na chapa encabeçada por Vanderlan Cardoso (PSD) à Prefeitura de Goiânia, o presidente estadual do partido, Alexandre Baldy, e o deputado federal Adriano do Baldy (PP) gravaram pílulas eleitorais com Sandro Mabel (UB).

“Estamos juntos, eu e o presidente estadual do Progressistas, Alexandre Baldy, apoiamos Sandro Mabel para prefeito de Goiânia”, diz a legenda do registro publicado nesta segunda-feira (26).

A decisão de apoio do PP em Goiânia foi parar na Justiça após Paulo Daher (PP) ser anunciado como vice de Vanderlan. Alexandre e Adriano alegam que houve fraude na ata que colocou o partido junto com o senador.

No entanto, a Justiça Eleitoral reconheceu a veracidade do documento e manteve a sigla na coligação, preservando o tempo de televisão da chapa.