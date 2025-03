Caiado exonera todos os cargos de Dominguinhos no Governo de Goiás

Postos eram um dos últimos redutos de influência que ainda restavam ao ex-presidente do Legislativo anapolino

Samuel Leão - 26 de março de 2025

Domingos Paula, ex-presidente da Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

O governador Ronaldo Caiado (UB) exonerou todos os cargos vinculados ao vereador Domingos Paula (PDT) no Governo de Goiás.

As dispensas foram oficializadas por meio de decreto publicado nesta terça-feira (25), em edição suplementar do Diário Oficial do Estado (DOE).

Ex-presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Dominguinhos era considerado o principal aliado do ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos).

Com a derrota do grupo político nas últimas eleições, o vereador já havia perdido espaço tanto na Prefeitura quanto na própria Câmara.

Os cargos no governo estadual eram um dos últimos redutos de influência que ainda restavam ao ex-presidente do Legislativo anapolino.

Sem espaço na gestão Márcio Corrêa (PL), Dominguinhos tem atuado como uma espécie de defensor do legado de Roberto Naves, buscando manter viva a memória de programas já extintos, como o Anápolis Investe, e outras iniciativas mal sucedidas que contribuíram para o endividamento do município — além de fazer oposição sistemática a toda e qualquer iniciativa da nova gestão.