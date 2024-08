Investigado na operação que apura venda de diplomas falsos em Anápolis já esteve lotado na Prefeitura de Anápolis

Suspeito acumula duas passagens pelo Centro Administrativo entre 2020 e 2022

Pedro Hara - 27 de agosto de 2024

Novo Centro Administrativo de Anápolis. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Rápidas apurou que um dos investigados pela Polícia Civil (PC) no âmbito da Operação Diploma Fake, deflagrada na manhã desta terça-feira (27) pelo Grupo Especial de Investigação Criminal (GEIC) de Anápolis, é Dennis Augusto Gonçalves.

Atualmente, Dennis preside o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas (COMPOD), colegiado ligado à Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura.

Em consulta ao Portal da Transparência da Prefeitura de Anápolis, Rápidas constatou que esta não é a primeira vez que ele participa da Administração Municipal, pois acumula duas passagens pelo Centro Administrativo.

A primeira delas teve início no dia 15 de abril de 2020, mas Dennis só começou a receber salários no mês de junho, permanecendo até agosto. Posteriormente, o nome dele voltou a aparecer na folha de pagamento no mês de dezembro do mesmo ano, onde também embolsou o 13º.

Admitido novamente na Administração Municipal em 28 de janeiro de 2021, ele ficou ligado ao gabinete do vice-prefeito até dezembro de 2022. A rescisão ocorreu em janeiro de 2023.

A Rápidas buscou contato com Dennis para comentar o ocorrido, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Saiba mais sobre a operação que investiga Dennis Augusto

A Operação Diploma Fake investiga pessoas que venderam diplomas de conclusão do Ensino Médio, graduação e pós-graduação, sem que os compradores frequentassem, de fato, os cursos.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além do recolhimento de dois telefones e diversos documentos relacionados aos fatos em apuração. Os pedidos eram recebidos via WhatsApp, com os dados pessoais dos interessados, e os diplomas eram entregues alguns dias após o pagamento.