Operação de Manoel Vanderic deve acabar por falta de repasse da Prefeitura de Anápolis

Ao longo dos anos, a "Direção Consciente" foi responsável pela prisão de mais de 2,5 mil motoristas embriagados no município

Thiago Alonso - 27 de agosto de 2024

Operação foi iniciada em 2017. (Foto: Divulgação/DICT)

A Operação Direção Consciente que, desde 2017, realiza fiscalizações semanais em Anápolis, a fim de identificar motoristas embriagados nas ruas, será suspensa – podendo até mesmo chegar ao fim.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pelo delegado Manoel Vanderic, titular da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) do município.

O principal motivo para as paralisações seria a falta de verbas, provenientes da Prefeitura.

“Vamos ficar duas semanas sem fazer operação. Isso agora vai ser uma constante, pois temos uma progressiva diminuição das verbas nos últimos anos”, explicou o delegado.

Vanderic destacou ainda o encolhimento que o procedimento vinha sofrendo nos últimos anos, passando de oito operações mensais para seis.

O mesmo ocorreu com o efetivo de policiais, que diminuiu de 15 para 12, incluindo agentes, escrivães e delegado.

Segundo o titular da DICT, foi realizado um acordo junto à Prefeitura em julho deste ano, na qual foi decidido pelo aumento do montante disponibilizado, para que todos os finais de semana fossem cobertos, bem como a restauração do número de agentes.

No entanto, a situação empacou – sob a alegação de falta de recursos financeiros do município para pagar as horas extras das equipes – uma vez que o serviço é realizado durante o período da noite e da madrugada.

Feitos da Operação Direção Consciente

Durante os sete anos da operação, foram presos mais de 2,5 mil motoristas embriagados em Anápolis.

Em 2021, foram registradas 132 mortes oriundas desse tipo de ocorrência, enquanto em 2022 foram 100, e em 2023 — quando foram realizadas as últimas sondagens — foram identificados 80 óbitos. Ou seja, uma constante queda nas estatísticas.

Apesar dos dados referentes a 2024 ainda não terem sido divulgados, o delegado ressaltou que a média tem sido ainda menor.

Além dos crimes de trânsito, as operações já realizaram prisões em flagrante pelos crimes de tráfico, receptação, porte ilegal de arma, contrabando, violência doméstica, estupro, furto e roubo.