Motorista embriagado atropela policial e é capturado após perseguição em Anápolis

Bafômetro marcou teor de 0,66 mg/L de álcool no sangue, mais do que o dobro do limite permitido pela legislação

Thiago Alonso - 18 de agosto de 2024

Motorista colidiu com mureta após fuga. (Foto: Reprodução)

Um motorista foi preso neste sábado (17) ao tentar fugir da Operação Direção Consciente, coordenada pelo delegado Manoel Vanderic, titular da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) de Anápolis.

A situação teve início quando o condutor foi abordado pela equipe. Ao ser solicitado que ele saísse do veículo, o homem acelerou em direção ao grupo, atropelando um policial.

Mesmo sem ferimentos graves, o agente foi empurrado ao chão, enquanto o individuo embriagado iniciou uma tentativa de fuga.

Segundo a DICT, a perseguição durou cerca de 15 minutos, passando pelos bairros Jundiaí, Vila Santa Maria de Nazareth e São Carlos, até alcançar a Avenida Brasil.

Contudo, a fuga teve fim quando o motorista colidiu contra uma viatura e a mureta que separa as pistas da via. O impacto foi suficiente para fazer o veículo rodar na pista e causar o estouro de um dos pneus, obrigando o homem a parar.

Logo, foi realizado o teste do bafômetro, constatando que o suspeito possuía o teor de 0,66 mg/L de álcool no sangue, mais do que o dobro do limite permitido pela legislação.

O Portal 6 apurou que o condutor estava saindo de uma festa em Anápolis e seguia para Goiânia, onde deixaria a namorada, que também estava no veículo.

A jovem não sofreu ferimentos, mas ele precisou de atendimento médico antes de ser levado sob custódia.

“Além de embriaguez ao volante, o motorista foi autuado por direção perigosa, dano ao patrimônio público e tentativa de homicídio doloso contra o policial atropelado”, explicou Vanderic.