Saiba o que fazer para aproveitar a Disney sem gastar nada

Altos valores dos passeios acabam sendo um empecilho para muitos. No entanto, existem ótimas opções sem custo

Isabella Valverde - 27 de agosto de 2024

Disney’s Art of Animation Resort. (Foto: Captura de Tela/YouTube/Portal 6)

Conhecer a Disney é um dos grandes sonhos de grande parte dos brasileiros, especialmente daqueles que cresceram assistindo aos clássicos e marcantes filmes da marca.

Porém, os altos valores para realizar tal desejo acaba sendo um empecilho para muitos, já que é preciso bastante planejamento.

No entanto, se engana quem pensa que tudo nos parques custa caro. Depois do sucesso do primeiro vídeo, que trouxe um show nos céus de Orlando e um mini zoológico, o Vem Comigo, do Portal 6, separou novas opções do que fazer para se divertir na Disney, sem ter que pagar nada por isso.

Está curtindo Orlando e quer aproveitar para dar uma passadinha na terra do Mickey? Então a dica da vez é aproveitar a Disney Boardwalk.

Com várias opções de lazer e restaurantes, é possível aproveitar bastante o local que tem acesso grátis.

Cheio de encantos, o ponto atrai principalmente a criançada, mas também encanta os adultos com uma área charmosa que mais se parece com uma praia.

Mas, uma das coisas mais divertidas na Disney Boardwalk é poder passear de barco ou andar de teleférico, sem ter que se preocupar com gastar dinheiro.

O Skyline leva os turistas para hotéis e outros pontos do parque, sendo possível ir e voltar quantas vezes quiser.

Inclusive, em um dos trajetos é possível ir até o Art of Animation Resort, onde a criançada pode se encantar com mais um dos grandes resorts do complexo que conta com todos os personagens do universo Disney em tamanho real.

Confira o Vem Comigo na íntegra: