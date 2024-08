Saiba quanto Antônio Gomide e Márcio Corrêa já receberam do PT e do PL para disputar a Prefeitura de Anápolis

Líderes nas intenções de voto foram os primeiros a informar os valores recebidos

Pedro Hara - 27 de agosto de 2024

Antônio Gomide e Márcio Corrêa. (Fotos: Igor Caldas e Bruno Spada)

Candidatos à Prefeitura de Anápolis começaram a receber recursos partidários para concorrer ao Executivo.

As informações foram publicadas no DivulgaCand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para acompanhamento de candidaturas.

Líderes nas intenções de voto, Antônio Gomide (PT) e Márcio Corrêa (PL) foram os primeiros a informar os valores recebidos.

Até o momento, Gomide arrecadou R$ 383 mil para investir na campanha. Desse total, R$ 372 mil foram enviados pela direção nacional do PT. Ele também desembolsou R$ 10 mil de recursos próprios e recebeu outros R$ 500 de José Roberto Mazon, ex-secretário da Fazenda de Anápolis.

Márcio Corrêa recebeu R$ 705 mil, dos quais R$ 700 mil são recursos do PL. Ele também tirou R$ 5 mil do próprio bolso para financiar a candidatura.

Erizânia Freitas (UB), Hélio da Apae (PSDB) e José de Lima (PMB) ainda não lançaram no DivulgaCand quais recursos estão sendo investidos em suas campanhas.