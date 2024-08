Christiano Mamédio, réu por dirigir bêbado e matar Emanuel Felipe e Eurípedes Tomé, ainda não chegou ao Fórum

Esse é o primeiro caso de homicídio doloso desse tipo de crime que será julgado em Anápolis

Karina Ribeiro - 28 de agosto de 2024

Imagem mostra cartaz na entrada do Fórum e Christiano Mamedio. (Foto: Reprodução/Portal 6)

Quase 30 minutos após o início previsto do juri popular do empresário Christiano Mamedio, em Anápolis, o acusado ainda não compareceu na 4ª Vara Criminal do município. Por outro lado, diversas pessoas formaram fila para entrar no recinto e participar do

julgamento do acusado de matar duas pessoas por embriaguez ao volante em 2020.

Esse é o primeiro caso de homicídio doloso desse tipo que vai a juri popular em Anápolis. Conforme a acusação, Mamedio teria furado o sinal vermelho e batido em um caminhão de tijolos – tirando a vida de Emanuel Felipe Pires, de 15 anos, e de Eurípedes Tomé, de 26, na avenida Brasil Sul.

O crime aconteceu no dia 03 de outubro de 2020 e, desde então, tramita na Justiça, chegando a ir para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, mas sendo devolvido para ser “encerrado” no Fórum de Anápolis.

O suspeito deverá responder pelos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal dolosa e homicídio doloso – quando pressupõe a intenção ou disposição de matar do acusado. Na data do ocorrido, o veículo que ele dirigia estaria a 100 km/h quando atingiu uma caminhonete F-4000, carregada de tijolos.