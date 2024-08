Coco Bambu Anápolis lança promoções exclusivas em comemoração ao aniversário de 2 anos

Restaurante está com Happy Hour com descontos incríveis, inclusive chopp gelado por R$ 6,99; confira lista de ofertas

Publieditorial - 28 de agosto de 2024

Unidade do Coco Bambu em Anápolis. (Foto: Claudiomir Gonçalves/Anápolis na Rede)

Ainda dá tempo de aproveitar as promoções imperdíveis do Coco Bambu, em Anápolis. Isso porque, para celebrar seus dois anos em Anápolis, o conceituado restaurante preparou uma série de descontos maravilhosos para os clientes, válidos até o dia 31 de agosto.

Situada na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Jundiaí, a casa, com seus três ambientes aconchegantes, está oferecendo o melhor da culinária com preços acessíveis.

Em primeiro lugar, durante o mês de aniversário, os clientes poderão estacionar os veículos no espaço exclusivo do Condomínio Comercial Gênesis Office, durante o almoço, tendo direito a 02h de prazo sem pagar nada por isso. Só será necessário carimbar o ticket no próprio restaurante.

Além disso, nesta quinta-feira (29), a casa oferece um dos melhores presentes: o prato Coco Brasil, que serve três pessoas, também por R$ 99,90, tanto no almoço, quanto no jantar.

No fim de semana, de sexta a domingo, haverá uma variedade de pratos para quatro pessoas – como o Camarão Internacional, Mediterrâneo, Iracema, a Grega e Florentina – por R$ 149,90. Isso significa que cada pessoa paga menos de R$ 38 para desfrutar dessas delícias.

Lembrando que o Happy Hour acontece diariamente, das 17h às 20h. E na quinta-feira, o Happy Hour se estende até às 21h, tornando o momento ainda mais especial e, claro, econômico.

Durante o Happy Hour, o chopp bem gelado custa R$ 6,99 e, no domingo, pode ser adquirido por apenas R$ 4,99 até às 20h. Vale muito a pena conferir de perto esses verdadeiros presentes do Coco Bambu Anápolis!

Confira o vídeo a seguir e fique por dentro das novidades!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!