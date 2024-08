Estratégia de Alcides para tentar ganhar no primeiro turno passa por ignorar Vilmar Mariano em Aparecida

Deputado federal foi visto poucas vezes ao lado do prefeito desde o início da campanha

Pedro Hara - 28 de agosto de 2024

Vilmar Mariano e Professor Alcides. (Foto: Divulgação)

Desde que declarou apoio ao Professor Alcides (PL), o prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano (UB), esteve ao lado do deputado federal durante a pré-campanha, atuando na linha de frente.

No entanto, com o início do período eleitoral, Alcides não foi mais visto ao lado de Vilmar. Fontes contaram à Rápidas que a menor participação do prefeito está relacionada à sua baixa aprovação na cidade.

Apesar de liderar com folga e ter uma possibilidade real de ser eleito no primeiro turno, o deputado federal acredita que a associação com o chefe do Executivo pode lhe custar votos.

Outro fator considerado foi a suposta retaliação política contra comissionados da Prefeitura de Aparecida, que teriam sido exonerados por apoiar Leandro Vilela (MDB).

A atitude do prefeito gerou desconforto na campanha de Alcides, e o receio de uma repercussão negativa acabou afastando ainda mais Vilmar do processo eleitoral.