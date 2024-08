Gleisi Hoffman visita Goiânia para encontro com candidatos a prefeito do PT

Ela vai aproveitar a ocasião para gravar vídeos de apoio aos postulantes ao Executivo

Pedro Hara - 28 de agosto de 2024

Deputada federal Gleisi Hoffmann. (Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)

Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman estará em Goiânia nesta quinta-feira (29). Na agenda, encontro com candidatos a prefeito do partido em todo estado.

A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Popular e confirmada pela Rápidas junto a lideranças petistas estaduais.

Ela vai aproveitar a ocasião para gravar vídeos de apoio aos postulantes ao Executivo. Antônio Gomide (PT) não estará presente, pois tem agenda em Anápolis com a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos.