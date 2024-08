Homem que ganhou na loteria entra com denúncia contra funcionário de lotérica e conta o que ele fez

Ele quase ficou sem o prêmio que havia ganhado por conta de um detalhe que ninguém esperava que fosse acontecer

Magno Oliver - 28 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/ Wilson Dias/Agência Brasil)

Mudar de vida, comprar uma casa, ajudar os familiares que precisam. O sonho de todo mundo é ganhar na loteria um dia e poder realizar tudo que deseja.

Assim, o caminho para se tornar um milionário por meio de sorteios pode ter um lado bom ou ruim, tudo vai depender do desfecho.

Existem histórias que deram muito certo, enquanto que outras não tiveram finais muito felizes. O que era para ser uma mudança de vida, pode ser também o declínio dela.

E dessa vez, para um sortudo que conseguiu ganhar R$ 200 mil e foi a até a agência ondo comprou o bilhete premiado, o final foi surpreendente.

Ele passou por uma situação inusitada que jamais pensou que fosse possível de acontecer em um prêmio de loteria.

Um morador dos Estados Unidos foi contemplado em um sorteio, mas não conseguiu retirar sua grana na agência responsável.

Isso porque ele entregou o ticket ao funcionário da agência, que colocou dentro do computador do balcão e confirmou que o homem era o ganhador do sorteio.

Só que o azar acabou caindo em cima de seu destino. Na hora de tirar o papel, o funcionário o rasgou e escondeu em uma gaveta.

Enfurecido, o homem tentou falar com os chefes do funcionário, que disseram que não podiam dar o prêmio a ele caso não tivesse o bilhete inteiro em mãos.

O caso foi levado na Comissão de Loterias de Hoosier, que revisou o circuito interno de câmeras do estabelecimento e verificou que o funcionário realmente havia rasgado o bilhete.

De acordo com ordens da justiça, a agência lotérica deveria pagar todo o valor do bilhete premiado ao homem. E o que havia se tornado um sufoco em sua vida, acabou terminando com um alívio.

