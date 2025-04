Homens, vejam o truque para sua mulher nunca reclamar que você está mijando na borda do vaso

Tutorial vai ajudar a evitar perrengues e desentendimentos em casa

Magno Oliver - 22 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Em um relacionamento amoroso, quando a convivência a dois exige cada vez mais parceria e paciência, até o uso do vaso sanitário pode virar motivo de desentendimento.

Assim, se tem um assunto que é pauta frequente nos grupos de casal, nas redes sociais e nas conversas de fim de semana, é o clássico: “Você não sabe mijar direito no vaso sem molhar a borda?”.

Sim, estamos falando do velho e clássico problema de urinar fora do vaso, ou melhor dizendo, fazer isso na borda dele.

Dessa forma, o problema não é novo, a reclamação já é antiga, constante e, para algumas mulheres, já virou pauta até para separação ou campanha de conscientização.

Os cientistas explicam que esse hábito, na verdade, não é feito por má intenção masculina. Muitas vezes a pressa, sono ou simplesmente distração cognitiva atrapalham o momento de concentrar na pontaria do ato.

No entanto, um truque esperto bombou no TikTok recentemente e pode te ajudar, caso você esteja com dificuldades nesse quesito. Assim, o tutorial ensina a colar um pequeno adesivo dentro do vaso, na parte interna onde bate o jato da urina, como se fosse um alvo bem discreto.

É a chamada técnica da concentração direcionada. A explicação é que o cérebro masculino responde melhor a estímulos visuais e, quando se tem um ponto específico, o foco aumenta consideravelmente.

O objetivo é fazer com que o jato de urina fique em posição e foco para onde realmente deve. Isso vai evitar respingos, sujeiras na borda do vaso ou mesmo do chão.

