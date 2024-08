Preso jovem que extorquia vereador de Campo Limpo com vídeo íntimo

Ao longo do mês, parlamentar realizou diversos pagamentos, na tentativa de manter o silêncio e não comprometer a campanha de reeleição

Pedro Hara - 28 de agosto de 2024

Parlamentar recorreu à polícia para conseguir ajuda. (Foto: Reprodução/ Câmara de Campo Limpo de Goiás)

Um jovem, de 28 anos, foi preso em Campo Limpo de Goiás nesta quarta-feira (28), após extorquir um vereador do município.

O Portal 6 apurou que o suspeito estava em posse de um vídeo íntimo de Rafael Victor Mendonça Ciriaco (PL) e, através de ameaças de divulgar e até mesmo vender o registro para portais de notícias, conseguiu pagamentos.

Transferências de mais de R$ 1 mil, R$ 200 e R$ 100 foram feitas desde o início do mês, na tentativa de manter o silêncio do jovem e não comprometer a campanha de reeleição do parlamentar.

Porém, as pedidas e ameaças continuaram, fazendo com que o vereador buscasse ajuda da polícia.

Por fim, agentes da Polícia Civil (PC) conseguiram prender o suspeito em flagrante, em posse de R$ 2 mil em espécie e um aparelho celular.

Ele já havia passagens por uso de entorpecentes, associação criminosa, violência doméstica, ameaça e resistência.

*Colaborou Caio Henrique.