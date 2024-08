Saiba quanto custa o aluguel do Centro de Convenções de Anápolis

Além da locação, existe uma cobrança adicional de 20% referente a taxas de montagem e desmontagem

Pedro Hara - 28 de agosto de 2024

Centro de Convenções de Anápolis. (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Estado da Retomada divulgou a tabela com os valores para locação dos espaços no Centro de Convenções de Anápolis (CCA).

Dividido em 18 áreas, as diárias variam entre R$ 50 e R$ 22 mil. Além do aluguel, existe a cobrança de uma taxa de 20% sobre o valor diário para montagem e desmontagem.

No entanto, existem descontos de até 90% para eventos que possuam contrapartida social, gerem emprego ou renda ou promovam a difusão da cultura goiana.

O espaço mais caro é a área de exposições n° 3, a maior do CCA. Com 5,9 mil m², a diária custa R$ 22 mil. A bilheteria é o local mais barato, com diárias de R$ 50.

Para realizar a locação do CCA, é preciso protocolar o ofício com antecedência mínima de 60 dias junto à Secretaria da Retomada, com as datas e o detalhamento do evento, além de informações de contato.

Confira a tabela com os valores