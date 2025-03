Uma pessoa morre e três ficam em estado grave em Anápolis após acidente na BR-060

Veículos trafegavam no perímetro urbano da rodovia quando se envolveram em uma colisão

Thiago Alonso - 21 de março de 2025

Unidade veicular do Corpo de Bombeiros de Goiás. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma pessoa morreu, na manhã desta sexta-feira (21), após um grave acidente de trânsito envolvendo três veículos, na BR-060, perímetro urbano de Anápolis.

Na ocasião, duas motocicletas trafegavam pela rodovia no sentido de Brasília, quando um acidente – cuja dinâmica ainda não foi revelada – acabou causando uma colisão com um caminhão.

Com o impacto, os envolvidos foram arremessados no asfalto, sendo necessário acionar o Corpo de Bombeiros juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Já no local, os socorristas identificaram pelo menos uma vítima em estado gravíssimo e outras duas em estado grave – todas encaminhadas ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Apesar dos esforços, uma mulher que, aparentemente, estava na garupa de uma das motocicletas não resistiu ao impacto, indo a óbito ainda no local do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente no perímetro e precisou bloquear a via, que sofreu com congestionamento.

Agora, o caso deve ser encaminhado à Polícia Civil (PC), que deve dar continuidade nas devidas providências legais acerca do acidente.

