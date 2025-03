Márcio Corrêa flagra Saneago fazendo descarte irregular de entulho um dia após pressionar companhia para limpar cidade

Prefeito havia cobrado providências da concessionária em reunião tensa; vídeo com flagrante foi publicado nas redes sociais

Da Redação - 28 de março de 2025

(Registros foram compartilhadas no instagram do prefeito)

Um dia após participar de uma reunião tensa com representantes da Saneago para cobrar soluções urgentes sobre os buracos e calçadas danificadas em Anápolis, o prefeito Márcio Corrêa (PL) denunciou a própria concessionária por descarte irregular de entulho feito por uma de suas equipes.

A reunião com a Saneago aconteceu na manhã de quarta-feira (26) e, segundo o prefeito, teve como foco as recorrentes negligências da empresa com a cidade. Já o vídeo com o novo flagrante foi publicado na noite desta quinta-feira (27), nas redes sociais de Márcio Corrêa.

Na legenda, o prefeito reforçou o tom crítico: “Ontem, em reunião com a Saneago, denunciei diversas negligências da empresa com nossa cidade, incluindo descarte irregular de resíduos. Infelizmente, hoje flagramos mais uma vez essa prática inaceitável, provando a total falta de respeito com Anápolis e com nossa população”.

Márcio também ressaltou que cobra todos os setores — caçambeiros, freteiros, clandestinos, construtores —, mas frisou que a empresa responsável pelo abastecimento e saneamento da cidade deveria dar o exemplo.

“Anápolis merece respeito. Anápolis exige responsabilidade. E eu não descansarei enquanto nossa cidade não for tratada com a dignidade que merece!”, declarou.

Veja o vídeo:

