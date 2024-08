Vênus em Virgem: saiba quais as previsões para o amor em setembro para os signos

Planeta da sensualidade e romantismo pode preparar muitas surpresas para os componentes do zodíaco

Gabriella Licia - 28 de agosto de 2024

Casal se abraçando. (Foto: Ilustração/Pexels)

Vênus é um astro que reúne o amor, a beleza, o afeto e a valorização da arte e do que é belo. É o simbolismo claro da paixão e da sexualidade, sempre atrelado ao campo romântico e sensual. Mas o que significa Vênus em Virgem?

O planeta é o regente de Touro e Libra, além de ter muito potencial em Peixes. É um planeta benéfico, indicador de harmonia, conciliação, união e prazer. E, cada passagem do astro nas casas dura uma média de 45 dias.

Em 2023, ele entrou em retrogradação. Porém, em 2024, o fenômeno não ocorrerá.

No momento, Vênus se encontra em Virgem e pode afetar positivamente (ou nem tanto) algumas casas do zodíaco.

Quer saber como tudo isso funcionará e como os signos podem sentir a energia? Confira a lista abaixo e fique por dentro sobre Vênus em Virgem!

Vênus em Virgem: saiba quais as previsões para o amor em setembro para os signos

Para os solteiros:

As aproximações com novos contatinhos podem começar de forma mais reservada ou sutil, mas há chances de surgir uma boa conexão. (A lentidão pode ser um verdadeiro problema para pessoas com signo de fogo ou água, mas sejam pacientes).

É essencial estar atento aos pequenos detalhes; por isso, cuide da sua aparência, incluindo roupas, unhas, mãos e hálito. Além disso, tenha um pouco mais de cautela na maneira como se expressa e se apresenta, pois isso pode fazer a diferença ao sair e conhecer novas pessoas.

O período de Vênus em Virgem tende a trazer relacionamentos que se desenvolvem gradualmente, no cotidiano, em vez de paixões avassaladoras (o que pode ser um grande alívio para quem é do signo de terra).

No seu dia a dia, observe ao seu redor! Prestar mais atenção nas pessoas ao seu redor pode ser muito positivo.

Este também é um bom momento para investir em relacionamentos no seu círculo habitual, como convidar alguém para um almoço, por exemplo. Não se preocupe em obter uma resposta imediata; continue dando atenção a outra pessoa e observe como ela reage.

Para aqueles que já possuem um relacionamento:

É bom ter cuidado com o excesso de zelo e ‘críticas construtivas’. Muitas vezes, o parceiro pode estar precisando apenas de conforto e não de solução.

Procurem encontros fora da rotina, esse é o momento perfeito para alinhar todas as arestas da relação, pontuar o que mereça ser pontuado e resolver as pendências de forma organizada e pacífica.

Cativem mais a intimidade do casal. É tempo das pessoas regidas pelos elementos ar e fogo respirarem fundo e tentar ser mais cuidadoso com o parceiro ou essa relação poderá ir por água abaixo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias em tempo real!