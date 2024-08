Como limpar o mofo da máquina de lavar (é muito simples)

Com alguns itens que todo mundo tem em casa, uma dica bombada ganhou o gosto dos internautas para eliminar de vez o problema

Magno Oliver - 29 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/ @Indysilveira)

Nos últimos tempos, a máquina de lavar se tornou um utilitário doméstico essencial em todo lar brasileiro.

Porém, por ser um item muito utilizado no cotidiano, isso acaba gerando alguns desgastes de funcionamento e na estrutura.

Um problema muito comum no uso excessivo da máquina de lavar é a grande proliferação de mofos na estrutura da peça, e diante disso, um tutorial bombado na internet tem ajudado muita gente.

O problema de mofo na máquina de lavar é algo muito comum e uma dor de cabeça muito difícil de se resolver.

Dessa forma, o perfil no Instagram da @indysilveira viralizou nas redes trazendo uma misturinha caseira muito potente para resolver o problema.

Com apenas 2 ingredientes que todo mundo tem em casa, ela conseguiu dar um fim aos desnecessários mofos na máquina de lavar.

Lista de itens que você vai precisar

– Borrifador;

– 2 colheres de açúcar cristal;

– 200 ml de água sanitária.

Como aplicar a mistura

Primeiro passo é pegar o borrifador, abrir ele e colocar a água sanitária. Se preferir, coloque até um pouco acima do nível médio do recipiente.

Depois disso, adicione as colheres de açúcar no borrifador e misture bastante até a água sanitária derreter todos os cristais para não entupir o gatilho do jato.

Feito isso, basta aplicar a mistura nas superfícies com mofo da máquina de lavar, aguardar agir por 5 minutos e retirar o excesso.

Confira o vídeo completo com o tutorial:

