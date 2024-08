Jovem é preso após enforcar motorista de aplicativo com o cinto e roubar carro dela

Suspeito foi preso rapidamente, após vítima se deparar com policial militar de repouso logo depois do crime

Augusto Araújo - 29 de agosto de 2024

Jovem foi preso após roubar carro de motorista de aplicativo em Goiânia (Montagem: Divulgação/CPCPMGO)

Um jovem, de 23 anos, foi preso em Goiânia, após enforcar e roubar o carro de uma motorista de aplicativo, de 31 anos.

O caso aconteceu nesta quinta-feira (29) pela manhã. O suspeito solicitou uma carona para a vítima até um posto de combustíveis.

No entanto, ao invés de descer do veículo, o passageiro teria utilizado o cinto de segurança para sufocar a condutora e anunciou o assalto.

Na sequência, a mulher saiu do veículo, que foi levado pelo suposto autor. Coincidentemente, saindo do automóvel a vítima se deparou com um policial militar, que estava de folga no estabelecimento.

Imediatamente, ele acionou uma equipe do 7º Batalhão da PM em Goiânia. Em poucos minutos, a guarnição localizou o carro e o suspeito do crime, no setor Parque Santa Rita.

Assim, teve início uma breve perseguição ao veículo. Porém, o jovem acabou perdendo o controle e bateu o carro no meio-fio, impossibilitando a fuga.

Ele foi preso e conduzido para a Central de Flagrantes de Goiânia. Agora, o suspeito deve responder pelo crime de roubo mediante ameaça.

Em vídeo compartilhado pelo Comando de Policiamento da Capital (CPC), a motorista de aplicativo relatou que trabalha a três anos no ramo e que nunca tinha sofrido situações do tipo.

Ela ainda se disse surpresa com a rapidez com que o carro foi recuperado e o suspeito preso.