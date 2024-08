Médicos da UPA de Anápolis denunciam que estão há 3 meses sem receber

Apesar da dívida, Prefeitura e Organização Social que gera unidade de saúde afirmam que pagamentos têm saído em dia

Augusto Araújo - 29 de agosto de 2024

Vista aérea da Unidade de Pronto Atendimento da Vila Esperança, em Anápolis. (Foto: Reprodução/Prefeitura de Anápolis).

O Portal 6 recebeu uma séria denúncia de que médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Alair Mafra de Andrade, na Vila Esperança, estariam trabalhando há meses sem receber salários.

Conforme o relato, os vencimentos não estão caindo desde o mês de junho e os profissionais da saúde já se encontram há três meses sem remunerações.

A partir daí, surgem diversas versões diferentes para o não pagamento dos médicos e têm-se início um “jogo de empurra” entre os possíveis responsáveis.

De acordo com vários relatos de contratados da UPA, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), organização social (OS) que gere o hospital, não estaria repassando a quantia necessária para a TL2 Soluções Médicas, empresa responsável pelos salários dos profissionais.

Além disso, há um discurso de que seria a Prefeitura de Anápolis quem está devendo parte do repasse para o INDSH e por isso não foram feitos os depósitos.

Contudo, em nota ao Portal 6 (íntegra no final da matéria), a Administração Pública afirmou que está fazendo todos os pagamentos em dia para a OS.

O INDSH, por sua vez, respondeu à reportagem, no mesmo documento, que não houve problemas com as finanças e que cumpre rigorosamente as obrigações contratuais.

Também salientou: “Todos os valores devidos foram repassados à empresa prestadora dos serviços médicos durante o mês de agosto. Cabe destacar que é responsabilidade dessa empresa efetuar o pagamento aos médicos”.

Por fim, o Portal 6 tentou contato via e-mail com a TL2 Soluções Médicas, mas não houve retorno até o final da matéria. O espaço segue em aberto para resposta.

Com a palavra, a Prefeitura de Anápolis:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que todos os repasses ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), organização social responsável pela gestão da UPA Alair Mafra de Andrade, estão em dia e solicitou informações para a entidade que enviou a nota abaixo:

Com a palavra, o INDSH:

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), gestor da UPA Alair Mafra, vem a público refutar as alegações de atraso de três meses no pagamento dos médicos, esclarecendo que essas informações não correspondem à realidade.

O INDSH informa que o regime de repasse dos valores pelos serviços médicos ocorre após o 20º dia do mês subsequente ao serviço prestado, conforme estipulado em contrato de gestão com a prefeitura. Os médicos têm total ciência desse procedimento. Especificamente, os plantões realizados em junho tiveram seus vencimentos em 30/07, e todos os valores devidos foram repassados à empresa prestadora dos serviços médicos durante o mês de agosto. Cabe destacar que é responsabilidade dessa empresa efetuar o pagamento aos médicos.

Quanto aos plantões realizados em julho de 2024, estes vencem no dia 30/08, e não há qualquer atraso relacionado a esses valores. O INDSH ressalta que todos os meses os repasses à empresa médica responsável pelo serviço são realizados conforme a planilha de custos e despesas.

Portanto, reiteramos que as alegações de atraso de três meses nos pagamentos são infundadas. O INDSH cumpre rigorosamente suas obrigações contratuais e esclarece que quaisquer eventuais atrasos na remuneração dos médicos são mero cumprimento de questões burocráticas.