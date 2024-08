Saiba quem são as goianas que vão disputar prêmio de R$ 75 mil no Miss Brasil Terra 2024

Candidatas já estão confinadas em um hotel cinco estrelas e concurso acontece em São Paulo

Gabriella Pinheiro - 29 de agosto de 2024

Leidiane Mesquita e Joana Castro. (Foto: Divulgação)

Duas jovens de Goiás integram o grupo das 25 mulheres que estão na disputa a coroa do concurso “Miss Brasil Terra 2024”, realizado em São Paulo (SP), na sexta-feira (30).

A competição acontece pela terceira vez na capital paulista e distribuirá R$ 75 mil, com a maior fatia, de R$ 30 mil, para a vencedora. Todas as candidatas estão confinadas no hotel cinco estrelas Sheraton São Paulo WTC, na região da Berrini.

Entre as competidoras, está Leidiane Mesquita, de 24 anos. A jovem trabalha com imagiologia médica – campo vital para diagnóstico e tratamento de doenças.

Autodeclarada uma admiradora da natureza, ela afirma que gosta de realizar trilhas, nadar em cachoeiras e que tem como sonho se tornar médica.

Outra que também conquistou uma vaga é Joana Castro. Também de Goiás, a jovem tem 22 anos, é modelo e possui 1,75 de altura e se diz uma representante das Águas Quentes do estado.

Nas redes sociais, ela afirmou que pretende honrar não só a cidade, mas também o estado com a participação no concurso.

“Uma honra representar no Miss Brasil Terra a beleza exótica, o clima sempre ameno e a rica fauna e flora que formam as incríveis fontes de Águas Quentes de Goiás. Além do mais, nossas águas quentes são ricas em oligoelementos e sais minerais que possibilitam diversos usos terapêuticos. Com meu título quero ser voz e ressaltar o quão importante é a preservação do meio ambiente”, diz.