Segurança suspeito de matar estudante com barra de ferro em boate de Aparecida de Goiânia vai a júri popular

Crime aconteceu em maio de 2024, após vítima se recusar a sair da frente do estabelecimento

Natália Sezil - 21 de março de 2025

José Henrique Ribeiro da Cunha, segurança da boate, e Marcos Antônio Santos Xavier, estudante. (Foto: Divulgação/PCGO)

O segurança suspeito de matar um estudante com um golpe de barra de ferro na cabeça, em frente a uma boate no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, ainda em maio de 2024, irá a júri popular.

A decisão é do juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri de Goiânia, que acatou um parecer do Ministério Público de Goiás (MPGO).

O entendimento seria de que há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime para que o caso seja avaliado.

Segundo as investigações, Marcos Antônio Santos Xavier, de 22 anos, teria tentado entrar no estabelecimento sem apresentar documento pessoal, ao que teria sido negado.

Mesmo assim, a vítima teria continuado em frente à boate, em via pública. Em seguida, o segurança teria mandado que ele deixasse o local.

O estudante teria se recusado a sair e alegado que estava na rua, ao que teria sido golpeado com uma barra de ferro na cabeça.

O jovem chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital, onde passou 28 dias em coma, mas não resistiu.

José Henrique Ribeiro da Cunha, de 37 anos, foi preso em agosto de 2024.

As autoridades teriam constatado que o segurança apresentava comportamento violento, com passagens por diversos crimes, como lesão corporal, dano qualificado e descumprimento de medida protetiva.

