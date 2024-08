Truque das donas de casa para acabar com o cheiro de xixi de cachorro e deixar a casa cheirosa

Essa misturinha, com 4 ingredientes, acaba com o odor e deixa um aroma agradável no ambiente

Ruan Monyel - 29 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@dicasemcasa_)

É fato, os pets já são membros de nossas famílias, mas também é verdade que o cheiro do xixi de cachorro é insuportável.

E por mais que tentemos educá-los, hora ou outra eles acabam urinando em um lugar inadequado, e o forte odor exala pela casa inteira.

Porém, existe uma receitinha simples para quando esse “acidente” acontecer, que acaba com o odor e ainda deixa a casa cheirosa.

Truque das donas de casa para acabar com o cheiro de xixi de cachorro e deixar a casa cheirosa

Se no seu lar existe um cachorro, você sabe que, mesmo ele sendo treinado, a bexiga do animal tem “vontade própria”, e sempre acontece um xixi em lugares inadequados.

E, naturalmente, a urina do pet tem um cheiro forte que impregna no ambiente, mas, felizmente, acabar com esse odor é bem fácil.

Uma dona de casa compartilhou um truque infalível em seu perfil no Instagram (@dicasemcasa_), que não só acaba com o cheiro, como também deixa sua casa com um aroma agradável.

Essa receitinha, com apenas quatro ingredientes, vai transformar a maneira como você cuida do seu lar e do seu animal de estimação.

Para reproduzir em casa, coloque um funil na boca de uma garrafa plástica, adicione uma colher cheia de sal e 800 ml de água em temperatura ambiente.

Depois, despeje 150 ml de vinagre de álcool na mistura, 50 ml de detergente e uma tampinha de desinfetante com o aroma de sua preferência.

Misture tudo muito bem e, antes de aplicar o produto, seque o xixi de cachorro normalmente utilizando papel ou pano.

Por fim, jogue um pouco da misturinha, esfregue com uma vassoura, retire o excesso e seque com um pano. Assim, sua casa ficará extremamente cheirosa.

Dica valiosa, não é mesmo? Caso você seja pai ou mãe de pet, vale a pena testar. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dicas de casa e muito mais (@dicasemcasa_)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!