Idosa impede jovem de furar fila em terminal de ônibus e acaba levando socos no rosto

Ambas foram conduzidas ao IML para realizarem exame de corpo de delito

Samuel Leão - 30 de agosto de 2024

Terminal Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/RMTC)

Uma confusão entre duas mulheres, ocorrida por uma delas furar a fila do ônibus, no Terminal Cruzeiro do Sul, acabou culminando em socos e terminou na delegacia. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (30), em Aparecida de Goiânia.

Tudo começou quando uma idosa, de 77 anos, percebeu uma jovem, de 20, tentando passar na frente dela na fila, no terminal situado no bairro Jardim Nova Era. A senhora resolveu bloquear a passagem e, nesse momento, recebeu a reação agressiva.

Primeiro, a jovem desferiu um soco nas costas da senhora e, quando ela virou, deu vários outros no rosto dela, chegando até a quebrar o óculos da vítima. A idosa não teria tido reação, sendo amparada por terceiros.

Testemunhas presentes acompanharam a situação e acionaram a Polícia Militar (PM), através de uma viatura que patrulhava a área interna do terminal.

Os militares foram até o local e colheram os depoimentos das envolvidas, conduzindo ambas, na sequência, para o Instituto Médico Legal (IML). Lá, ambas passaram pelos exames de corpo de delito e foram encaminhadas para a Central de Flagrantes.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, praticada pela jovem, e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).