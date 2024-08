Onde assistir Cruzeiro x Atlético-GO pelo Brasileirão no domingo (1º)

Enquanto equipe mineira quer se aproximar do G-4, rubro-negro goiano busca pontuar e fugir da zona de rebaixamento

Augusto Araújo - 30 de agosto de 2024

Cruzeiro duela contra o Atlético-GO neste domingo (1º). (Montagem: Gustavo Aleixo/ Ingryd Oliveira)

Sonhando com a fuga do rebaixamento, o Atlético-GO vai até Belo Horizonte, neste domingo (1º), para enfrentar o Cruzeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo será um verdadeiro encontro de opostos. Enquanto o Dragão se encontra em uma situação delicada na 20ª posição da Série A, a Raposa briga pelos primeiros lugares.

Ocupando a 7ª colocação, a equipe mineira vem de dois tropeços seguidos no torneio, curiosamente com o mesmo adversário – o Internacional.

Isso porque foi necessário fazer um encaixe do confronto válido pela 5ª rodada, em decorrência das chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul em maio.

Assim, o Colorado venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na primeira partida. No encontro seguinte, empate por 0 a 0.

Por outro lado, o Atlético-GO ganhou os dois últimos jogos. Em 18 de agosto, o time goiano bateu o Internacional por 1 a 0 e, no último domingo, triunfou sobre o Juventude por 2 a 1.

Mesmo assim, caso vença, o rubro-negro ainda estará a 06 pontos de fugir da zona de rebaixamento, atingindo os 21 pontos. Já a equipe azul-celeste pode alcançar o 5º lugar, com a correta combinação de resultados.

A partida começa às 11h no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG) e contará com transmissão do Premiere, pelo sistema de pay-per-view.